Muricy cornetando time do São Paulo na final da Legends Cup vira vídeo; veja

Reprodução/SPFCTV Muricy Ramalho comandou o São Paulo na Legends Cup



O São Paulo venceu o Barcelona por 3 a 0 na final da Legends Cup, no último final de semana, no Morumbi. Ainda assim, Muricy Ramalho, treinador do time de Lendas do Tricolor, não parou de “cornetar” o time ao passar instruções para os jogadores.

A TV do clube paulista microfonou o técnico do tricampeonato do Brasileirão e publicou o vídeo no YouTube nesta quinta-feira. Em diversos momentos, Muricy orienta os jogadores, todos aposentados.

Idealizado por Diego Lugano, superintedente de relações internacionais do Tricolor, a Legend Cup é uma competição que reúne antigos craques de São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund.