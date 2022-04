Novo balanço coloca Rigoni como 4ª contratação mais cara da história do São Paulo; veja lista 

Contratado em maio do ano passado, o jogador que estava no Elche (Espanha) só fica atrás do meio-campista Paulo Henrique Ganso, além dos centroavantes Lucas Pratto e Pablo

O São Paulo vai pagar R$ 22,6 milhões pela negociação do atacante Emiliano Rigoni, apontou o novo balanço financeiro, divulgado pelo clube na noite da última quarta-feira, 27. Os valores, desta forma, colocam o argentino como a quarta maior contratação da história do Tricolor. Contratado em maio do ano passado a pedido do técnico Hernán Crespo, o jogador que estava no Elche (Espanha) só fica atrás do meio-campista Paulo Henrique Ganso, além dos centroavantes Lucas Pratto e Pablo neste quesito. Veja a lista das principais aquisições da agremiação do Morumbi ao final do texto.

Logo após firmar contratado de três anos com o São Paulo, Rigoni tornou-se a grande sensação do time de Crespo, demonstrando habilidade com os dois pés, fazendo gols e dando assistências. Com a chegada de Rogério Ceni, entretanto, o atacante caiu de rendimento e não conseguiu recuperar a boa fase. Até o momento, o argentino acumula 55 partidas com a camisa são-paulina, contabilizando 13 gols e oito assistências no período. Por causa do alto investimento, o atleta deve continuar ganhando chances com o “Mito”. Uma delas deve acontecer nesta quinta-feira, 28, no duelo diante do Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Maiores contratações da história do São Paulo (em reais):