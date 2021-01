Novo presidente do São Paulo, Julio Casares promete austeridade financeira

Sucessor de Leco diz que seu principal objetivo é renegociar as dívidas do clube

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC No salão nobre do Morumbi, Julio Casares faz seu primeiro discurso como presidente do São Paulo



Julio Casares tomou posse no cargo de presidente do São Paulo na noite desta sexta-feira, 1º, em cerimônia no salão nobre do estádio do Morumbi. Eleito para um mandato de três anos, o dirigente prometeu “reconciliar o São Paulo com as suas origens” e destacou no discurso a necessidade de o clube economizar e renegociar dívidas para ter uma gestão mais tranquila. “A austeridade financeira é algo que estamos exigindo. Os profissionais que virão em substituição aos outros vão representar uma economia”, disse Casares no discurso de posse. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento contou com a presença de poucas pessoas e foi transmitido ao vivo pelo canal do clube no YouTube. “Vamos trabalhar um realinhamento financeiro e teremos um comitê para nos ajudar nessa linha. Temos de reorganizar nossa dívida, negociar prazos”, completou. Além de sanar dívidas, Casares tem a missão de tirar o Tricolor de uma fila de oito anos sem título (o último foi a Sul-Americana de 20212)

Casares venceu Roberto Natel na disputa eleitoral e anunciou como principal novidade a chegada do ex-treinador Muricy Ramalho para o cargo de coordenador de futebol. Outros dirigentes já foram nomeados para áreas como a jurídica e o departamento de marketing. Na próxima segunda-feira, o presidente promete divulgar uma lista de 50 metas a serem cumpridas nos primeiros cem dias no cargo. Ele promete colocar em prática no clube um sistema com câmeras setoriais compostas por conselheiros e diretores para delegar funções e acompanhar o desenvolvimento de diferentes atividades.

Antecessor de Casares, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, afirmou que deixa o cargo contente pelo trabalho realizado. Ele estava no cargo desde outubro de 2015. “Eu saio tranquilo, de cabeça erguida, de que vou entregar o São Paulo arrumado, superado de traumas para uma pessoa profissional, de grande expressão. Uma figura que desenvolveu na sua vida proveitosas situações agora vai se dedicar ao clube”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo