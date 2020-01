Novo time de Alexandre Mattos busca dois jogadores do São Paulo

Paulo Pinto / SPFC Liziero



O Reading FC, time da segunda divisão do futebol da Inglaterra que terá Alexandre Mattos como dirigente, buscou informação sobre os meio-campistas Liziero e Araruna, do São Paulo. A informação foi dada inicialmente pelo Lance!

Os dois jogadores possuem passaporte europeu, o que ajuda em uma eventual transferência. O Reading FC sinalizou que pode fazer uma oferta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 32, 7 milhões) por Liziero. O problema fica por conta da proibição que o clube inglês tem para contratações no momento. O clube vive esse embargo porque gastou muito nos últimos anos.

Para fechar com novos jogadores, o Reading FC precisa de uma autorização da liga inglesa. No momento, as negociações com o São Paulo estão paradas, já que o Tricolor não está disposto a emprestar o jogador.

Araruna esteve emprestado ao Fortaleza na última temporada e não está nos planos de Fernando Diniz para o ano. O volante de 23 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de 2020.