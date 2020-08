Organizadas do São Paulo fazem protesto nos portões do Morumbi

Torcedores estenderam faixas contra a atual diretoria e com críticas ao técnico Fernando Diniz

Conforme anunciado durante a semana, as torcidas organizadas do São Paulo protestaram no portão principal do Morumbi, nesta quinta-feira, antes da partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Foram expostas faixas com críticas ao trabalho do presidente Leco e dos membros da diretoria, liderada por Raí, e ao técnico Fernando Diniz. A manifestação é contra os resultados obtidos pelo time dentro de campo. Na segunda-feira, a Independente já havia se manifestado no estádio do Tricolor.

Clima tenso no Morumbi 🔴⚪⚪ Torcida do São Paulo faz protesto em frente ao Morumbi antes da partida contra o Bahia. Sobrou corneta para todo mundo 💲 pic.twitter.com/sQDx7RTJuE — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) August 20, 2020

O inconformismo dos são-paulinos começou após a eliminação da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Mirassol, que havia perdido 18 jogadores durante a pandemia. Após a derrota por 3 a 2, alguns torcedores esperaram os jogadores na saída do estádio. No último dia 3, o CT da base do clube, em Cotia, onde o time estava concentrado, foi alvo de uma bomba, do lado de fora do portão. Ninguém ficou ferido.

Desde o início do Brasileirão, o São Paulo, que tem um jogo a menos – na primeira rodada, a partida contra o Goiás foi adiada por causa dos diagnósticos de covid-19 no time esmeraldino -, venceu uma partida, contra o Fortaleza, e perdeu uma, diante do Vasco. Na quarta-feira, o atacante Alexandre Pato, descontente com sua situação na equipe, rescindiu o contrato em comum acordo com a diretoria.

* Com Estadão conteúdo