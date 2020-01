Pablo, Reinaldo e Vitor Bueno apontam saldo positivo após SPFC somar 4 pontos em Araraquara

Reprodução/SPFC O São Paulo bateu a Ferroviária fora de casa



Os jogadores do São Paulo apontaram como positivo o saldo da equipe após dois jogos seguidos em Araraquara. Após empatar com o Palmeiras sem gols no último domingo, o time do técnico Fernando Diniz derrotou a Ferroviária por 2 a 1, nesta quarta-feira, e somou quatro dos seis pontos possíveis.

“O nosso objetivo era conquistar os seis pontos, mas levaremos quatro na bagagem. Foram dias especiais no interior, que contaram com apoio dos torcedores e uniu ainda mais o nosso grupo”, afirmou o lateral-esquerdo Reinaldo.

O atacante Pablo concordou com companheiro. “Foi uma vitória importante e levaremos quatro de seis pontos possíveis fora de casa”, comentou o jogador, que elogiou o comportamento da equipe na partida desta quarta-feira. O São Paulo teve boa atuação e, mesmo após sair no placar, conseguiu virar.

“Soubemos reverter um placar adverso para conquistar uma virada. O goleiro deles (Saulo) fez uma partida incrível. A equipe está de parabéns, retornaremos mais confiantes para São Paulo”, completou Pablo.

A Ferroviária abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com Felipe Ferreira. O São Paulo empatou com Hernanes pouco depois, aos 30, e Arboleda, logo no começo do segundo tempo, aos 5, fez o gol da virada. A equipe de Diniz ainda teve outras oportunidades, mas não conseguiu ampliar.

“Saldo positivo, quatro pontos. Um clássico, empatamos, e uma vitória fora de casa. Acho que é um saldo positivo. Conseguimos manter a liderança do grupo, que era também o nosso objetivo”, afirmou Vitor Bueno.

*Com informações do Estadão Conteúdo