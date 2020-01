Pato espera que 2020 do São Paulo seja ‘um dos melhores anos da carreira’

Rubens Chiri / saopaulofc.net Alexandre Pato



Alexandre Pato se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), com uma mensagem direcionada para o torcedor do São Paulo. Depois de um 2019 apagado, terminando a temporada no banco de reservas, o atacante disse esperar de 2020 o “melhor ano da carreira”.

“2020 com certeza será um ano de muito trabalho e dedicação. Vamos em busca dos objetivos e metas traçadas! Quero fazer dele um dos melhores anos da minha carreira! “Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé!”, escreveu o atacante.

Alexandre Pato chegou ao São Paulo em março do ano passado, com muita festa da torcida. O atacante não conseguiu retribuir dentro de campo. Foram 22 jogos na temporada e cinco gols.