Por que São Paulo vai decidir vaga na Copa do Brasil com o Juventude na Arena Barueri?

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data e o local do confronto nesta quinta-feira, 28

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni comandando o São Paulo durante o Campeonato Paulista



O São Paulo não poderá contar com a sua casa no jogo decisivo da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Juventude, marcado para às 19h30 (de Brasília) de 12 de maio. Na tarde desta quinta-feira, 28, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida será realizada na Arena Barueri, já que o Estádio do Morumbi receberá o show da banda norte-americana Metallica, dois dias antes do confronto. Na ida, realizada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as equipes empataram em 2 a 2. Assim, quem vencer o próximo duelo avançará às oitavas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para as penalidades.