Torcida do São Paulo protesta e pede saída de Leco: ‘Gestão Fracassada’

Além da diretoria, os jogadores Daniel Alves, Vitor Bueno, Tiago Volpi, Arboleda e Tchê Tchê foram os principais alvos

Giovanni Chacon/Jovem Pan Torcedores se aglomeraram na porta do CT da Barra Funda para protestar contra o elenco e a direção do Tricolor



A eliminação precoce na Libertadores e o desempenho ruim na temporada fizeram com que os torcedores do São Paulo voltassem a se manifestar neste sábado, em frente do CT da Barra Funda. A torcida gritava palavras de ordem, com faixas críticas à diretoria e profissionais do clube, com os dizeres “Fora Leco” e “Gestão Fracassada”.

A Polícia Militar montou uma barreira de contenção para que os manifestantes não tentassem invadir o centro de treinamento ou impedir a saída de jogadores. Não houve conflitos. Além do presidente Leco, os diretores Raí e Alexandre Pássaro, o técnico Fernando Diniz, e os jogadores Daniel Alves, Arboleda, Tiago Volpi, Juanfran, Tchê Tchê, Reinaldo, Pablo e Vitor Bueno foram alvos. “Ô, Daniel, quebra meu galho, vai tocar samba lá na casa do c***”, cantou a torcida. “Volpi, preste atenção, quero goleiro que não falha em decisão”, cantaram os são-paulinos.

“Ô Daniel, quebra meu galho, vai tocar samba lá na casa do c#%&@!” Torcida atravessada com o tantã de Daniel Alves. pic.twitter.com/vxLj0kWYJ5 — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) October 3, 2020

“Ô Volpi, presta atenção, quero goleiro que não falha em decisão” Nem o goleiro tricolor, que a torcida comemorou a permanência em dezembro de 2019, foi poupado. pic.twitter.com/WzAJ4jtgxg — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) October 3, 2020

A delegação deixou o CT em um ônibus, e embarca neste sábado para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no próximo domingo, às 16. Em paz com a torcida antes da pausa, a relação do Tricolor ficou estremecida após as eliminações para o Mirassol, no Paulistão, e mais recentemente para o River Plate, na Libertadores. No Brasileirão, o time é o terceiro colocado, com 19 pontos.

* Com Estadão Conteúdo