Reinaldo assistirá o Corinthians na Libertadores para observar ‘pontos fracos’ do rival

Luís Moura/WPP/Estadão Conteúdo Reinaldo durante clássico entre São Paulo e Corinthians



Reinaldo, lateral-esquerdo do São Paulo, admitiu que assistirá o confronto entre Corinthians e Guaraní-PAR, nesta quarta-feira (12), pela Libertadores. De acordo com o jogador, a ideia é observar os pontos fracos do arquirrival, adversário do Tricolor no próximo sábado (15), em partida que será disputada pelo Campeonato Paulista, no Morumbi.

“Gosto sempre de assistir jogo, se for Corinthians e qualquer outro. Gosto de ver uma competição de alto nível como Libertadores, estudando adversário, independente do time. Quero entrar mais nessa competição. Vou acompanhar e procurar perceber pontos fortes e fracos, para não ter nenhuma surpresa no sábado”, disse o ala, em entrevista à emissora “Fox Sports.”

Sem vencer há duas rodadas, o São Paulo é terceiro colocado do Grupo C, com 8 pontos – um a menos que Mirassol e Inter de Limeiras, clubes que lideram a chave até o momento.

Questionado se o fato do São Paulo ter a semana cheia para treinar servia uma vantagem em relação ao Alvinegro, Reinaldo minimizou.

“Creio que ajuda, mas diante de um clássico tão importante, a equipe deles virá bem forte. Vamos nos preparar essa semana e o professor Diniz vai fazendo a gente entender a equipe do Corinthians”, comentou.