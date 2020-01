Rival do São Paulo na Libertadores anuncia contratação de técnico argentino

JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes e Reinaldo estão dentro do planejamento do São Paulo para 2020



O Binacional, que conquistou recentemente o título do Campeonato Peruano e que será um dos adversários do São Paulo no grupo D da Taça Libertadores, anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico argentino César Vigevani.

O novo comandante chega para substituir Roberto Mosquera, que assumiu o clube em setembro, após a saída de Javier Arce para o Real Garcilaso, participou da reta final da temporada, mas, embora campeão, não teve o contrato renovado.

Vigevani, que chega no Binacional, foi outro que terminou 2019 sem equipe, após ser dispensado, já que treinava o Bolívar, campeão do Torneio Apertura do Campeonato Boliviano, no primeiro semestre, e terceiro colocado no Clausura, no segundo semestre.

O técnico, de 44 anos, traz com ele o auxiliar Marcelo Revuelta, o preparador físico Lucas Ferreyra, o preparador de goleiros Carlos Campoverde, além do analista tático Fabricio Carrión.

O Binacional será o primeiro adversário do São Paulo na Libertadores, em jogo previsto para acontecer no dia 5 de março, no Peru. Também fazem parte do grupo 4 a LDU de Quito, do Equador, e o River Plate, da Argentina.

