São Paulo 0 x 0 Flamengo: acompanhe minuto a minuto a decisão pelo título do Brasileirão

Brigando por vaga na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor Paulista recebe o Flamengo, que está na luta pelo bicampeonato

São Paulo enfrenta o Flamengo no Morumbi, na noite desta quarta-feira, 25



17′ Igor Vinícius é derrubado dentro da área por Filipe Luís e jogadores reclamam de possível pênalti. VAR foi acionado.

16′ Falta para o Flamengo! Éverton cobra forte, mas a zaga são paulina joga para escanteio.

15′ Éverton Ribeiro tenta cavadinha, mas estava muito longe e Volpi segura sem problemas

11′ Falta para o Flamengo! Filipe Luís joga na grande área, Gustavo Henrique cabeceia e Volpi faz linda defesa, mas árbitro marcou falta do zagueiro rubro-negro

8′ São Paulo tenta ameaçar, mas Luciano faz falta em Felipe Luís e juiz marca.

6‘ UUH – Escanteio para o Flamengo! Arrascaeta cobra no meio da área e Gabriel pegou de primeira, mas bola subiu muito.

4′ São Paulo chega! Tricolor tenta pelo lado direito, mas Filipe Luís pressiona e a bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o Flamengo

2′ Flamengo chega! Bruno Henrique chuta de fora da área, mas a bola sobe muito

1′ Flamengo trabalha a bola no meio de campo e tenta entrar na área são paulina, mas o time da casa mantém marcação firme.

COMEÇA O 1º TEMPO – Apita o árbitro! A bola está rolando no Morumbi! Acompanhe a partida aqui no site da Jovem Pan

PRÉ JOGO – Tentando vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo entra em campo com: Volpi, Diego Costa, Arboleda, Bruno Alves, Igor Vinícius, Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves, Welington, Luciano e Pablo.

PRÉ JOGO – Em busca do bicampeonato, o Flamengo, do técnico Rogério Ceni, está escalado com: Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luís, Diego, Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da decisão pelo título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Flamengo no estádio do Morumbi, nesta quarta-feira, 25. O rubro-negro precisa de uma vitória para se consagrar bicampeão. O Internacional, que também briga pela taça, recebe o Corinthians no Beira-Rio. A bola rola a partir das 21h30 horas (horário de Brasília).