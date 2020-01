São Paulo acerta empréstimo de Hudson com o Fluminense

Mauro Horita/Estadão Conteúdo Hudson em ação pelo São Paulo



O São Paulo acertou o empréstimo do meio-campista Hudson com o Fluminense. Desta forma, o volante foi liberado da reapresentação do time nesta quarta-feira (8) para finalizar todos os detalhes com o time do Rio de Janeiro.

Sem espaço no São Paulo, que tem Tchê Tchê, Luan e Jucilei para ocupar o setor, Hudson deverá assinar um contrato com o tricolor carioca válido até o final deste ano.

No Fluminense, por enquanto, Hudson terá apenas a concorrência de Yuri. O time das Laranjeiras tenta manter Allan no elenco, mas tem a concorrência do Atlético-MG.

A ideia da diretoria são-paulina de ceder o jogador tem a ver com a proposta de reduzir a folha salarial do elenco. Em crise financeira, o time do Morumbi também tenta vender jogadores para diminuir o rombo.

Hudson foi contratado pelo São Paulo em 2014 junto ao Botafogo-SP. Emprestado ao Cruzeiro em 2017, ele retornou ao time paulista na temporada seguinte, mas não conseguiu se firmar como titular desde então.