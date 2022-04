São Paulo anuncia a contratação de André Anderson; conheça o jogador

Formado pelo Santos, o meia de 22 anos chegou a Lazio em 2018, mas atuou apenas quatro vezes na atual temporada

Reprodução/Instagram @andreanderson_oficial Jogador chegou à Itália em 2018, mas foi emprestado para a Salernitana, que disputava a série B italiana



O São Paulo anunciou a contratação do meia André Anderson, que estava na Lazio. A informação foi confirmada pelo clube nesta segunda-feira, 11, um dia antes do fechamento da janela de transferências. O jogador chega por empréstimo e ficará no clube até julho de 2023. André se tornou o sétimo reforço do Tricolor para a atual temporada e volta ao Brasil depois de quatro anos no futebol italiano. Formado pelo Santos, o meia deixou o Brasil sem nem estrear pela equipe do litoral paulista, indo para a Lazio em 2018. Depois de chegar ao time da capital, André foi emprestado ao Salernitana, que disputava a segunda divisão italiana. Na última temporada, o jogador ajudou a equipe a conquistar o acesso à elite, mas voltou à Lazio, onde atuou apenas quatro vezes na atual temporada. Além de André, o São Paulo já contratou Jandrei, Rafinha, Patrick, Andrés Colorado, Nikão e Alisson nesta temporada.