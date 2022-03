São Paulo anuncia venda antecipada de 26 mil ingressos para clássico contra o Corinthians  

O Majestoso pode render a classificação do Tricolor para o mata-mata do Estadual; Vitor Pereira estreará no comando do Timão

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo fazendo a festa no Morumbi diante do Corinthians



A torcida do São Paulo promete comparecer em peso e fazer uma linda festa no clássico diante do Corinthians, marcado para às 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, 5, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. De acordo com o Tricolor, até a manhã desta quinta-feira, 26 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada para o Majestoso, que pode render a classificação para o mata-mata do Estadual. Para isso acontecer já neste fim de semana, o time de Rogério Ceni precisa vencer o rival e contar com um tropeço da Ferroviária, que encara o Santos, em Araraquara, no mesmo dia. O Timão, por sua vez, já está classificado para a próxima fase e será, pela primeira vez, comandado pelo treinador Vitor Pereira. Sem bater o rival como visitante desde 2017, o Alvinegro espera encerrar o jejum na estreia do comandante português.