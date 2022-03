São Paulo aplica primeira derrota a Vítor Pereira e vence o Corinthians no Morumbi

Treinador fez sua estreia no comando técnico do clube alvinegro; tricolor se classificou para a próxima fase do campeonato

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/03/2022 Éder (d), do São Paulo, disputa lance com João Victor, do Corinthians



São Paulo e Corinthians fizeram, neste sábado, 05, um bom clássico no Morumbi. As duas equipes tiveram problemas devido a forte chuva que caiu em São Paulo minutos antes da partida, mas mesmo assim demonstraram um bom futebol. Os mandantes venceram por 1 a 0 com gol de Calleri, marcado logo no primeiro minutos de duelo. Com o resultado, o clube do Morumbi se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista. O tricolor foi a 17 pontos, abrindo três de vantagem para o São Bernardo. Ferroviária com dez e Novorizontino com três completam o Grupo B. No Grupo A, também já classificado, o Corinthians permanece com 17 pontos, enquanto o Guarani tem dez, a Inter de Limeira tem oito e o Água Santa soma sete.

O Timão foi para o jogo estreando seu novo técnico, Vitor Pereira, que mostrou vontade de conquistar um resultado positivo e escalou seu quinteto de estrelas: Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Róger Guedes. Do outro lado, Rogério Ceni projetou o São Paulo com um meio-campo completamente formado em Cotia, além de Welington, pela lateral-esquerda. O time tricolor também não teve Nikão e Jandrei, diagnosticados com covid-19. Contestado, Volpi retomou seu lugar nas traves tricolores, e ele também jogará no clássico com o Palmeiras, na quinta-feira.

A partida teve seu início adiado por 10 minutos devido à forte chuva, que em determinado momento contou até com granizo. O VAR foi prejudicado e sofreu oscilações de funcionamento durante a partida. Mesmo com refletores desligados, o juiz decretou o início de jogo, que foram religados conforme o tempo dava uma trégua. Mesmo com a intensa chuva, a drenagem do Morumbi se mostrou efetiva contra as poças de água. Os imprevistos do começo não atrapalharam os mandantes. O São Paulo precisou de apenas 52 segundos para abrir o placar. Rodrigo Nestor invadiu a área pela direita e, próximo à linha de fundo, cruzou para trás. Calleri recebeu a bola e, sem pensar duas vezes, fuzilou as redes defendidas por Cássio.

O Corinthians, então, se viu obrigado a atacar, como se espera de um clássico tão grande. E foi o que fez assim que sofreu o gol. Aos 8, Paulinho carimbou as traves são-paulinas após cruzamento de Fagner. A jogada seguiu, a bola ficou viva dentro da área e Lucas Piton chutou rasteiro, obrigando Volpi a se esticar todo. Por boa parte da primeira etapa, o time alvinegro teve a maior parte da posse de bola e se propôs a atacar e o São Paulo, mesmo jogando em casa, se viu acuado.

Porém, mesmo mais retraído, o São Paulo não marcou bobeira. O time de Rogério Ceni tentou explorar os contra-ataques e Calleri voltou a ameaçar Cássio. O Corinthians, com Paulinho e Willian, tentou a todo custo igualar o marcador. Ao fim da primeira metade, o que se teve no Morumbi foi um clássico limpo e de alto nível. Prova disso é que o juiz Flávio Rodrigues de Souza pouco trabalho teve, já que não teve de separar brigas ou conter os ânimos após jogadas mais duras.

As duas equipes voltaram iguais dos vestiários, mas Rogério Ceni logo teve de tirar Éder após dividida com Fagner. Juan entrou em seu lugar. A trocação entre os rivais continuou e Vitor Pereira se viu obrigado a fazer três alterações no time do Corinthians, enquanto a torcida do São Paulo gritava por Luciano. Jô, Bruno Melo e Cantillo foram a jogo para os lugares de Giuliano, Lucas Piton e Du Queiroz, respectivamente. O técnico português se mostrou mais preocupado em melhorar a qualidade da posse de bola, e também aumentar a altura de seus jogadores pensando nos cruzamentos.

O Corinthians seguiu pressionando com cruzamentos que renderam em escanteios. Rogério Ceni colocou Diego Costa no lugar de Welington, projetando uma linha de três zagueiros e se preocupando com as bolas alçadas na área. Aos 25, de cabeça, Jô assustou, mas Volpi, com os pés cravados na linha, abraçou a bola. O jogo começou a ficar truncado e não demorou muito para o técnico tricolor promover mais mudanças: Rigoni, Gabriel Neves e Andrés Colorado para os lugares e Calleri, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, respectivamente. O camisa 9 saiu ovacionado em razão do gol marcado precocemente.

O São Paulo pareceu satisfeito com o resultado, mas atento, e continuou permitindo ao Corinthians atacar. Quando teve chance com bom contra-ataque, Juan preferiu chutar na marcação corintiana a servir seus companheiros. O time alvinegro tentou aprofundar os passes, mas a defesa são-paulina se mostrou bem armada. O juiz deu quatro minutos de acréscimos, mas mesmo assim Vitor Pereira não conseguiu evitar o tropeço em seu primeiro compromisso com o time do Parque São Jorge.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 CORINTHIANS

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Léo e Welington (Diego Costa); Pablo Maia (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor (Andrés Colorado), Igor Gomes e Gabriel Sara; Éder (Juan) e Calleri (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner (Gustavo Mosquito), João Victor, Gil e Lucas Piton (Bruno Melo); Du Queiroz (Cantillo) e Paulinho; Giuliano (Jô), Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

GOLS – Calleri, aos 52 segundos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Nestor, Rigoni.

PÚBLICO – 39.213 torcedores

RENDA – R$ 1.786.390,00

LOCAL – Estádio do Morumbi (SP).