São Paulo aposta em ataque potente para desbancar o Mirassol

O Tricolor é o dono do melhor sistema ofensivo do Campeonato Paulista e tem cinco jogadores entre os que mais finalizam no torneio

Fernando Diniz, treinador do São Paulo, tem força máxima para tentar desbancar o Mirassol, nesta quarta-feira (29), a partir das 19 horas, no Morumbi. Depois de poupar os seus titulares no triunfo sobre o Guarani, no último domingo, o técnico conta com seus onze titulares e aposta no bom desempenho ofensivo para avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Dono do melhor ataque do torneio, o Tricolor soma 19 bolas nas redes em 12 partidas disputadas até o momento, mantendo uma média superior a de 1.5 gol por confronto.

Mais do que isso, a atual equipe do São Paulo costuma incomodar bastante seus adversários com muitas finalizações ao longo dos jogos. Prova disso é que, entre os dez jogadores que mais chutaram no Paulistão, cinco pertencem ao time do Morumbi: Pablo (33), Alexandre Pato (26), Hernanes (23), Daniel Alves (22) e Vitor Bueno (21). Desses, apenas o “Profeta” não deverá começar a decisão de hoje diante do Mirassol.

Líder no quesito, Pablo também parecer ter deixado a má fase para trás. Após um início de ano turbulento, o atacante marcou quatro tentos nas últimas duas partidas que disputou (contra Santos e RB Bragantino). Ele, por sinal, deve ganhar ainda mais oportunidades no grupo principal, já que Antony deixou o clube para vestir as cores do Ajax.

A esperança da torcida do São Paulo também aumenta se considerado o rendimento do ataque após a parada devido à pandemia. Nas duas partidas realizadas, diante de RB Bragantino e Guarani, o técnico Fernando Diniz escalou peças diferentes para o seu sistema ofensivo, mas o time conseguiu manter o volume e marcar cinco vezes nos dois duelos.

A preocupação, por outro lado, é com o sistema defensivo. Nas últimas duas vezes que entrou em campo, o São Paulo sofreu quatro gols – são 11 gols levados no campeonato, sendo apenas a quinta melhor defesa do Paulistão. Desta forma, o São Paulo irá a campo com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato.