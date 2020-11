São Paulo bate o Fortaleza em jogo emocionante e cola nos líderes do Brasileirão

Com o resultado, o time treinado por Fernando Diniz vai aos 36 pontos, ficando com apenas dois a menos que o líder Atlético-MG – vale lembrar que o conjunto paulista tem três jogos atrasados na competição nacional

O São Paulo deu prosseguimento ao bom momento e venceu o Fortaleza por 3 a 2, neste sábado, 14, no Castelão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano (duas vezes) e Gabriel Sara marcaram para o Tricolor , enquanto David e Wellington Paulista fizeram para o Leão do Pici. Com o resultado, o time treinado por Fernando Diniz vai aos 36 pontos, ficando na terceira posição e com apenas dois a menos que o líder Atlético-MG – vale lembrar que o conjunto paulista tem três jogos atrasados na competição nacional.

O Tricolor chegou ao 11º confronto invicto na competição, mas teve muita dificuldade. Isto porque a equipe paulista até pressionou com seu artilheiro Brenner, mas acabou saindo atrás com David, que aproveitou bobeira de Diego Costa, invadiu a área e marcou – o tento foi checado pelo VAR (árbitro de vídeo) após três minutos. Com dificuldade, o São Paulo conseguiu o empate através de cobrança de falta: Gabriel Sara bateu com maestria para deixar tudo igual antes do intervalo.

No retorno do vestiário, o São Paulo voltou mais ativo, mas não com tanta intensidade. Para melhorar o setor ofensivo, Diniz lançou Reinaldo e Luciano, jogadores preservados por conta do cansaço e da partida da próxima quarta-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. O atacante, então, mostrou eficiência e, logo no seu primeiro toque na bola, aproveitou passe de Vitor Bueno para virar o placar.

Na mesma moeda, o Fortaleza deu o troco. Wellington Paulista entrou no jogo aos 25 e, três minutos mais tarde, empatou após bate-rebate dentro da área. A comemoração, por outro lado, não durou muito tempo. Luciano recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, que estufou as redes e decretou mais uma vitória são-paulina. O Leão do Pici até tentou igualar o jogo, mas pouco incomodou Tiago Volpi.