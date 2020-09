São Paulo confirma que Leco testou positivo para o novo coronavírus

Aos 82 anos, dirigente está fora de perigo, segundo comunicado do clube

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Leco, presidente do São Paulo



O São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira que o presidente Leco testou positivo para o novo coronavírus. O dirigente cumpre isolamento em casa desde a semana passada, e está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

“O São Paulo Futebol Clube informa que o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva contraiu covid-19 e está em tratamento desde o final da semana passada. O Presidente está sob acompanhamento médico e nos últimos dias manteve agenda de recuperação e isolamento em casa, além de passar por exames e períodos de observação no HCor”, informou o comunicado do clube.

Aos 82 anos de idade, Leco faz parte do grupo de risco para a doença, mas não parece ter sofrido as complicações da doença. Ele está sendo tratado e se recupera. O cartola assumiu a presidência do São Paulo em outubro de 2015, e seu mandato vai até 31 de dezembro de 2020. A eleição está prevista para ser realizada em dezembro, a depender de como estiver a situação da pandemia. Os principais candidatos a substituir o atual presidente são Júlio Casares, candidato da situação, e Roberto Natel, oposição.

* Com Estadão Conteúdo