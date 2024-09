São Paulo contrata Jamal Lewis para reforçar a lateral esquerda

Jogador chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde passará por exames médicos antes de formalizar seu contrato por empréstimo

Fabrice COFFRINI / AFP Zagueiro da Irlanda do Norte Jamal Lewis controla a bola durante a Copa do Mundo FIFA de 2022



Jamal Lewis desembarcou no Brasil neste domingo (1) com o objetivo de reforçar a lateral esquerda do São Paulo. O jogador chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde passará por exames médicos antes de formalizar seu contrato por empréstimo. A expectativa é que ele seja oficialmente anunciado como novo reforço do clube, com a documentação necessária sendo enviada à CBF até a próxima segunda-feira (2), que marca o fim do período de transferências internacionais.

Com 26 anos, Lewis é vinculado ao Newcastle, mas perdeu espaço na equipe e, na última temporada, atuou pelo Watford na segunda divisão, onde participou de 36 jogos. Além de sua experiência em clubes, o lateral também é convocado para a seleção da Irlanda do Norte, o que pode agregar valor ao elenco do São Paulo. A chegada de Lewis é importante para o time, que enfrenta uma carência na lateral esquerda. O titular Welington está programado para deixar o clube ao final do ano, enquanto Patryck Lanza ainda se recupera de uma fratura na clavícula. A contratação de Lewis surge como uma solução para essas ausências. Antes de fechar com Lewis, o São Paulo buscou outros nomes para a posição, incluindo Alex Sandro e Mario Rui, mas não obteve sucesso nas negociações.

Publicado por Sarah Américo

