São Paulo convoca torcida para treino aberto no Morumbi antes da decisão do Paulista

Atividade está marcada para o Morumbi, às 10h (horário de Brasília), do próximo sábado

Paulo Pinto / saopaulofc.net Entradas para o Morumbi custarão R$ 2



Depois do recorde de público, no Morumbi, na primeira partida da final do Campeonato Paulista 2022, o São Paulo convocou a torcida nesta quinta-feira, 31, para um treino aberto no sábado. O Tricolor pode conquistar o bicampeonato estadual pela primeira vez desde 1992 e o primeiro título na casa do rival. O clube marcou a atividade pré-jogo para o estádio do Morumbi às 10h (horário de Brasília) e a entrada custará R$ 2. Os tickets podem ser comprados de forma online no spfc.totalacesso.com e os portões abrirão às 8h. No dia é preciso apresentar o comprovante de vacinação completo contra a Covid-19 ou testes negativos de RT-PCR 48h ou Antígeno 24h. O São Paulo tem a vantagem contra o Palmeiras com a vitória por 3 a 1 e pode assegurar o título no domingo, às 16h, no Allianz Parque.