São Paulo deverá ter Alexandro Pato no time titular novamente; veja escalação

Rubens Chiri / saopaulofc.net Alexandre Pato em ação pelo São Paulo



Alexandre Pato será mantido no time titular do São Paulo na partida desta segunda-feira (3), diante do Novorizontino, às 20h (de Brasília), no Morumbi. No confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o treinador Fernando Diniz deverá mandar a campo a mesma equipe que bateu a Ferroviária, na semana passada.

O atacante Pato, que ganhou a vaga do lesionado Helinho, terá mais uma oportunidade de mostrar serviço com a camisa do Tricolor. Em Araraquara, o camisa 7 desperdiçou algumas oportunidades para marcar, mas passou na teste depois de mostrar muita movimentação.

Assim, Pato deverá ter mais duas oportunidades consecutivas para se firmar entre os 11 titulares: diante do Novorizontino e do Corinthians, no próximo final de semana, em casa. Isto, porque Antony, dono da posição, deverá retornar do Pré-Olímpico no dia 10 de fevereiro.

Para o jogo de hoje, Diniz continuará tentando dar ritmo e entrosamento para a equipe considerada titular. A estratégia visa deixar o time preparado para a estreia da Libertadores, que está programada para o dia 5 de março, contra o Binacional, no Peru.

Provável time titular contra o Novorizontino: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vitor Bueno, Alexandre Pato e Pablo.