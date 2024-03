São Paulo é eliminado pelo Novorizontino nos pênaltis e sai do Morumbi vaiado

Michel Araújo e Diego Costa desperdiçaram suas cobranças após empate por 1 a 1 no tempo normal; Tigre espera jogo entre Santos e Portuguesa para conhecer adversário nas semifinais

KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Novorizontino comemoram o gol contra o São Paulo no Morumbi



O Novorizontino confirmou sua fama de pedra no sapato dos grandes do Estado de São Paulo. Em um Morumbi lotado, a equipe do interior não se intimidou, conseguiu segurar um empate por 1 a 1 no tempo normal e eliminou o São Paulo nos pênaltis (5 a 4), garantindo a classificação para as semifinais do Paulistão. Na primeira fase, o Tigre já havia empatado com o Palmeiras e vencido Corinthians e Santos fora de casa. Neste domingo (17), o time comandado por Eduardo Baptista até saiu na frente, com Rômulo, aos 12 minutos. A vantagem, porém, durou só até os 23. Em ótima jogada de Lucas, Ferreirinha empatou — e se machucou, deixando o campo logo em seguida.

A eliminação fez a torcida romper com o técnico Thiago Carpini. “Burro” foi o xingamento mais leve que o jovem treinador recebeu após a eliminação. A maior bronca foi pela demora em colocar James Rodríguez, que foi a campo somente no fim. Com ele em campo — mas não por causa disso, pois o colombiano não entrou bem —, o Tricolor fez uma pressão nos últimos 10 minutos, mas não conseguiu o segundo gol. Nos pênaltis, Rafael ainda pegou a primeira cobrança do Novorizontino, mas Michel Araújo e Diego Costa isolaram. Já James, para desespero da torcida, não bateu.

Cobranças de pênalti

São Paulo

Lucas (gol)

Luciano (gol)

Pablo Maia (gol)

Michel Araújo (por cima)

Igor Vinícius (gol)

Diego Costa (por cima)

Novorizontino

Lucca (Rafael defendeu)

Danilo Barcelos (gol)

Fabrício Daniel (gol)

Chico (gol)

Marlon (gol)

Renato Palm (gol)