São Paulo e Grêmio fazem jogo morno e empatam em 0 a 0

Resultado deixa as equipes estagnadas na tabela; confira

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Grêmio empataram em 0 a 0 no Morumbi



São Paulo e Grêmio fizeram um jogo morno e empataram em 0 a 0 na noite deste sábado, 17, no Morumbi, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, a partida ficou marcada pelo equilíbrio e pelo baixo número de arremates. Na segunda etapa, o embate ficou mais emocionante, mas sem gols. Com o resultado, o Tricolor paulista reassumiu a quarta posição, desperdiçando a chance de encostar no pelotão de cima. Os gaúchos, por sua vez, permanecem na metade da tabela do nacional, ocupando a décima colocação.

Mandante, o Tricolor paulista partiu para cima do adversário e tomou conta das ações nos minutos iniciais, envolvendo o Grêmio com triangulações e boa movimentação. O time de Fernando Diniz, entretanto, acabou pecando na finalização e quase não assustou o goleiro Vanderlei. A partir dos 25 minutos, no entanto, o time do Rio Grande do Sul igualou o confronto, passou a ter mais a bola e até ameaçou com chutes de fora da área de Maicon e Pepê – nos dois casos, a bola foi para fora. No fim, o São Paulo desceu para o vestiário com mais posse de bola, mas atrás na quantidade de finalizações.

No segundo tempo, a partida ganhou mais emoção no Morumbi. Igor Gomes chutou de fora, para boa defesa de Vanderlei. Imediatamente, o Grêmio respondeu com Kannemann, que aproveitou escorada de Geromel e completou colocando para fora – no lance, os gremistas reclamaram de pênalti no capitão do time. A equipe de Renato Gaúcho, inclusive, tomou conta do jogo e passou a pressionar os são-paulinos, dificultando a saída de bola e tendo as melhores as chances. O resultado, no entanto, não se alterou.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 0 x 0 GRÊMIO

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Daniel Alves, Diego, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara (Toró); Igor Gomes (Vitor Bueno), Brenner (Paulinho Bóia) e Luciano (Tréllez). Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO – Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Jean Pyerre), Alisson (Thaciano); Isaque (Lucas Silva), Luiz Fernando (Ferreira) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS – Geromel, Igor Gomes, Daniel Alves, Luan, Kannemann, Vitor Bueno.

ÁRBITRO – Rafael Traci (SC).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).