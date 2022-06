São Paulo empata com o Juventude e chega a três jogos sem vencer no Brasileiro

Com o resultado no Morumbi, Tricolor fica na 8ª colocação da competição, somando 19 pontos

Rubens Chiri / saopaulofc.net Duelo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu no estádio do Morumbi



O São Paulo empatou sem gols com o Juventude, na noite deste domingo, 26, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Agora, o Tricolor chega a três partidas sem vencer na competição e é o 8º colocado, com 19 pontos. Nas últimas rodadas, o time paulista perdeu fora de casa para o Botafogo, por 1 a 0, e dentro de seu estádio, por 2 a 1, para o Palmeiras. Por outro lado, o Juventude se mantém na penúltima posição, com apenas 11 pontos. O duelo entre as equipes começou intenso. Contudo, o São Paulo tomou o controle da partida com o passar do primeiro tempo. O desempenho, porém, não foi o suficiente para abrir o placar. Na segunda etapa, o jogo voltou a ficar equilibrado. O Tricolor colocou pressão no fim do jogo, mas não evitou o tropeço dentro de casa.