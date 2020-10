São Paulo enfrenta o Lanús na 2ª fase da Copa Sul-Americana; veja confrontos

Vasco e Bahia também estão vivos no torneio continental; confira as partidas

Mauro Horita/Estadão Conteúdo O Tricolor busca o bicampeonato da Sul-Americana



O São Paulo enfrentará o Lanús, da Argentina, na segunda fase da Copa Sul-Americana. O confronto foi definido em sorteio realizado pela Conmebol, nesta sexta-feira, 23, na sede da entidade máxima do futebol sul-americano, em Luque, no Paraguai. O Tricolor ingressa nesta fase após terminar na terceira posição do seu grupo na Copa Libertadores. Rival do time paulista, os argentinos não jogam desde a metade de março, quando o campeonato nacional foi paralisado por causa da pandemia da Covid-19. O primeiro embate acontecerá em solo argentino, enquanto a grande decisão foi marcada para o Morumbi.

A Copa Sul-Americana ainda conta com dois brasileiros vivos na edição 2020. O Vasco irá encarar o Caracas, da Venezuela. O Bahia, por sua vez, medirá forças contra o Melgar, do Peru. A Confederação ainda definirá a data dos jogos. Veja todos o chaveamento abaixo.

Confronto 1: Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Confronto 2: Unión (ARG) x Emelec (EQU)

Confronto 3: Unión La Calera (CHI) x Tolima (COL)

Confronto 4: Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Confronto 5: Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Confronto 6: Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Confronto 7: Vasco x Caracas (VEN)

Confronto 8: Lanús (ARG) x São Paulo

Confronto 9: Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Confronto 10: Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Confronto 11: Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Confronto 12: Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Confronto 13: Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Confronto 14: Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Confronto 15: Melgar (PER) x Bahia

Confronto 16: Fénix (URU) x Huachipato (CHI)