São Paulo faz gol mais rápido do Brasileirão e volta a vencer após sequência negativa

Alisson e Luciano foram os autores dos gols do tricolor; resultado fez a equipe de Zubeldía subir para sétima posição do Campeonato

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano, do São Paulo, comemora o seu gol na partida entre São Paulo e Criciúma válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro



Depois de quatro jogos seguidos sem vitória, sendo duas derrotas e dois empates, o São Paulo se reencontrou com a vitória nesta quinta-feira (27). Jogando em casa, diante de sua torcida, e com o público abaixo do normal – um pouco mais de 28 mil pessoas estiveram no Morumbi -, o tricolor derrotou o Criciúma por 2 a 1 e subiu para a sétima posição do Brasileirão. A equipe de Zubeldía entrou pressionada em campo devido aos maus resultados e desempenho dos últimos jogos, e a goleada sofrida no final de semana para o Vasco, em São Januário. Mas, nesta quinta, dento de campo, o time foi bem. Não fez nenhuma partida brilhante, mas o suficiente para conseguir levar a melhor. O tricolor agora volta a campo no domingo (30) diante do Bahia, comandado por Rogério Ceni, e atual segundo colocado no Brasileirão.

O primeiro tempo nem bem começou e o São Paulo já balançou às redes. Alisson aproveitou a bola livre e jogou para o fundo do gol, sem chances para o goleiro. Esse foi o gol mais rápido do Brasileirão até agora, um minuto e oito segundo. À frente no placar, o tricolor administrava o jogo e fechava a defesa, impedindo jogadas do Criciúma. Aos 21 minutos, após uma falta sofrida por Lucas perto da área, o São Paulo fez uma jogada ensaiada e Luciano, de fora da área, fez um golaço. Bateu rasteiro, sem chance para o goleiro. Atrás do placar, o Criciúma começou a se arriscar mais, e teve uma boa chance com Arthur Kaique no final do primeiro tempo. Mas, cara a cara com o goleiro, ele pegou errado na bola e desperdiçou.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo continuou apresentando o mesmo futebol da primeira etapa, enquanto o Criciúma cresceu no jogo. Tanto que ficou perto de marcar em suas oportunidades claras, mas, Alan Franco defendeu. A primeira tirou com pé, já a segunda foi de cabeça. A pressão surtiu efeito já nos acréscimos, mas o time de Santa Catarina também contou com um erro de saída de bola da Jandrei. Arthur Kaique aproveitou e diminuiu. Com o tempo rolando no cronômetro, já que o árbitro deu cinco minutos de acréscimo e depois mais uma, o Criciúma foi para cima em busca do empate. E o jogo, que até então estava tranquilo par ao tricolor, foi de tensão nos minutos finais. Zubeldía até mexeu no time. Tirou Calleri e colocou Diego Costa para reforçar a defesa. A decisão foi efetiva, já que, mesmo pressionado, o tricolor conseguiu segurar o Tigre e sair com a vitória. O resultado dá o gás para o time, que terá no domingo um jogo difícil pela frente. Já o Criciúma, que se manteve na 13ª posição, enfrentará o Internacional.