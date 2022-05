São Paulo fica no empate sem gols com o Everton pela Sul-Americana

Em jogo morno, Tricolor até chegou a marcar um gol, mas o lance foi anulado

EFE/ Elvis González São Paulo ainda está na liderança de sua chave



O São Paulo segue sem perder na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 05, o Tricolor Paulista enfrentou o Everton, do Chile, e empatou em 0 a 0. O resultado mantém os brasileiros em primeiro no Grupo D, com 10 pontos. A partida não foi das melhores, mas o São Paulo até que jogou bem. Aos 37, Luciano balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Não há VAR na primeira fase do torneio. No segundo tempo, o melhor lance da equipe foi com Gabriel, que arriscou de longe, mas a bola passou por cima do gol. Sem muita pontaria, o jogo terminou sem gols. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Jorge Wilstermann no dia 19 de maio, quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Faltam duas rodadas para o fim da fase de grupos e apenas o primeiro de cada chave avança de fase.