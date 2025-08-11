São Paulo garante permanência de zagueiro Alan Franco com renovação até 2028

Acordo inclui um reajuste salarial e a definição de uma pendência financeira com seus empresários, cujo pagamento será realizado ao longo da nova vigência

O São Paulo oficializou a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco até dezembro de 2028. O acerto, firmado no CT da Barra Funda, amplia em três anos o fim do vínculo anterior, que ia até o fim de 2025, e garante a permanência de um dos pilares da defesa tricolor para as próximas temporadas.

Com o acerto, Alan Franco, que já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, estendeu seu compromisso até 31 de dezembro de 2028. O acordo inclui um reajuste salarial e a definição de uma pendência financeira com seus empresários, cujo pagamento será realizado ao longo da nova vigência.

A renovação era tratada como prioridade pelo departamento de futebol desde o início do ano. Titular absoluto e um dos capitães do elenco, ao lado de Rafael e Luciano, o defensor acumula 31 partidas na atual temporada, com uma assistência registrada e sete cartões amarelos. Sua regularidade e liderança em campo pesaram para a conclusão da negociação.

Alan Franco chegou ao São Paulo em 2023 e rapidamente se consolidou como peça-chave na defesa. Em 2025, ganhou ainda mais relevância no elenco, não apenas pelo desempenho, mas também pela postura diante dos companheiros. A manutenção de seu contrato é vista internamente como estratégica para a sequência do projeto esportivo tricolor. Com a situação contratual resolvida, o jogador segue focado nos compromissos da temporada, com a meta de ajudar o São Paulo nas disputas da Libertadores e do Brasileirão. O próximo desafio do time é nesta terça-feira (12), às 21h30, diante do Atlético Nacional, no estádio Atanasio Girardot.

