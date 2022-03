São Paulo garante vaga no mata-mata do Paulista sem entrar em campo

Líder do Grupo B com 17 pontos, o Tricolor não pode ser mais alcançado pela terceira colocada Ferroviária, que soma 10 pontos e foi derrotada pelo Guarani

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo está classificado para as quartas de final do Paulista



O São Paulo garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado, 12, mesmo sem entrar em campo. Líder do Grupo B com 17 pontos, o Tricolor não pode ser mais alcançado pela terceira colocada Ferroviária, que soma 10 pontos e foi derrotada pelo Guarani – a equipe de Araraquara tem apenas mais duas partidas a disputar no Estadual. Desta forma, restando duas rodadas, o time de Rogério Ceni volta a campo no próximo, 13, diante do Mirassol, no interior, com a intenção de assegurar o primeiro lugar da chave. Para isso, os são-paulinos precisam ganhar e torcer contra o São Bernardo tropeçar contra a Inter de Limeira, em jogo que acontece hoje, a partir das 20h30 (de Brasília). Na segunda posição, o conjunto do ABC tem 15 pontos até o momento.