São Paulo homenageia Rogério Ceni em partida contra o Fortaleza

Reprodução Rogério assiste a homenagem no Morumbi; São Paulo venceu o Fortaleza por 1 a 0



Na última quinta-feira, Rogério Ceni pisou no Morumbi pela primeira vez como adversário. Dentro das quatro linhas, o resultado do Tricolor 1 x 0 sobre o Fortaleza não foi positivo para o ex-goleiro, que esta à frente do time cearense desde 2018. Fora de campo, porém, a noite foi de homenagens. Para exaltar a trajetória de Rogério com a camisa do São Paulo, o clube preparou uma homenagem antes da partida, divulgada nesta sexta-feira, 14, nas redes sociais do clube.

No vídeo, o clube relembra momentos históricos de Ceni com a camisa Tricolor, como o centésimo gol, preleções e grandes defesas, intercalados com imagens atuais, mostrando as reações ao entrar novamente no estádio. Rogério lamentou a falta da torcida no Morumbi, e se mostrou grato pela homenagem. “Eu agradeço o carinho de sempre, gostaria que tivesse sido um jogo de casa cheia, que o são-paulino pudesse estar presente, e o torcedor do Fortaleza também tivesse seu espaço. Para o são-paulino, a gente parabeniza pela vitória, para o torcedor do Fortaleza, lamenta o resultado. Agradeço a forma que fui recebido, o carinho de todos, bandeiras, vídeos. Fico muito contente pelo carinho, o torcedor do São Paulo sabe que é reciproco”.

