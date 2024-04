São Paulo inicia o Brasileiro com derrota para o Fortaleza, e torcida xinga Carpini

Tricolor não joga bem mais uma vez, leva dois gols em casa e vê treinador sair de campo sob o coro de burro; demissão parece iminente

LEONARDO LIMA//AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO Lucero comemora seu gol, que abriu caminho para a vitória do Fortaleza no Morumbi



O São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 em sua estreia no Brasileirão 2024 e viu a turbulência aumentar, sobretudo em relação à situação do técnico Thiago Carpini. O coro de “burro” começou no Morumbi — lotado, como de praxe — após o segundo gol da equipe cearense e se intensificou com o apito final, escalando para ofensas mais pesadas. Mesmo na vitória sobre o Cobresal, pela Libertadores, na última quarta-feira (10), a insatisfação com o técnico ficou clara. Neste sábado (13), o primeiro tempo do Tricolor paulista foi bom, mas o time repetiu na segunda etapa o futebol lento de outros jogos e criou poucas chances. O Fortaleza não era tão superior, mas conseguiu abrir o placar em golaço de Lucero, que matou no peito dentro da área e finalizou de voleio, aos 21 minutos. Impressionou a liberdade que teve o argentino dentro da cozinha são-paulina. Em desvantagem, o time entrou em parafuso, foi para a frente de maneira desordenada e levou o segundo no contragolpe, aos 35, com Machuca. Herói contra os chilenos, André Silva diminuiu aos 39 minutos, mas o São Paulo foi incapaz de fazer uma pressão e conseguir o empate.

O Tricolor do Morumbi chegou a nove partidas e quase quatro anos sem vencer o Fortaleza. A última vitória foi 3 a 2 em novembro de 2020, na capital cearense. Do lado do Laion, os responsáveis pela manutenção do tabu foram os autores do gol, o meia Pochettino e o goleiro João Ricardo, um paredão que não deixou o time da casa ir para o intervalo em vantagem. No São Paulo, a boa notícia foi André Silva, que mais uma vez entrou bem e marcou um belo gol, de fora da área. Esperava-se muito de Galoppo, que ganhou a disputa com James Rodríguez e iniciou a partida como titular, mas o argentino não correspondeu. No final, sobrou para todo mundo com as intensas vaias para o time. Resta saber se a diretoria conseguirá segurar Carpini após a resposta do Morumbi nesta noite.