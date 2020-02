São Paulo inicia venda de ingressos para clássico contra o Corinthians

Luís Moura/WPP/Estadão Conteúdo São Paulo e Corinthians



O São Paulo iniciou as vendas de ingressos para o clássico Majestoso, contra o Corinthians, no próximo dia 15 de março, sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Com torcida única, os são-paulinos que quiserem assistir ao clássico direto do Morumbi vão pagar entre R$ 40 e R$ 240 (meia entre R$ 20 e R$ 120). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Total acesso ou nas bilheterias físicas

Veja os pontos de venda:

– Pontos de venda para PDV:

Atenção: os PDVs vendem apenas ingressos para CADEIRAS SUPERIORES. Bilhetes para Arquibancadas e Cadeiras Térreas são comprados apenas pela internet.

Consulte os horários e dias de venda dos ingressos no informativo de vendas.

Endereços:

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 – São Paulo, SP

Estádio Conde Rodolfo Crespi – Juventus

Rua Javari , 117 – São Paulo

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 – São Caetano do Sul

Estádio Cicero Pompeu de Toledo

Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n – São Paulo