São Paulo leva virada no fim do jogo e perde fora de casa para o Red Bull Bragantino

Galoppo marcou para o Tricolor e Bruno Praxedes e Thiago Borbas definiram a vitória para o Massa Bruta

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Pelo Paulistão, São Paulo e Red Bull Bragantino duelaram nesta noite no estádio Nabi Abi Chedid



O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, 8, no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2023. O Tricolor vencia até os minutos finais da partida, com gol do meia argentino Galoppo. No entanto, os donos da casa trataram de virar com Bruno Praxedes e Thiago Borbas. Com a vitória, o Red Bull Bragantino chega a 13 pontos e é o líder do Grupo A. O São Paulo também lidera o Grupo B da competição, mas com 11 pontos.