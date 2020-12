São Paulo não terá Daniel Alves contra o Botafogo; veja opções de Diniz

O camisa 10 do Tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport

Pedro H. Tesch/Estadão Conteúdo Daniel Alves voltou a atuar no empate por 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio



O São Paulo venceu o Sport por 1 a 0, na tarde do último domingo, 6, no Morumbi, em embate válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Tricolor abriu quatro pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético-MG, que tropeçou na rodada ao empatar com o Internacional. Ainda assim, a tarde não foi só de alegria para o treinador Fernando Diniz. Isto, porque o treinador perdeu Daniel Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo e será baixa para o confronto diante do Botafogo, marcado para quarta-feira.

Peça-chave no esquema da equipe paulista, Dani Alves é responsável pela saída de bola, chegada ao ataque e também na destruição das jogadas adversárias. Desta forma, ele poderá ser substituído por jogadores com diferentes características na partida atrasada da 18° rodada, contra o penúltimo colocado, que começará às 21h30 (de Brasília), no Cícero Pompeu de Toledo.

Tchê Tchê, Vitor Bueno e Hernanes são os mais cotados para ocupar a vaga deixada pelo camisa 10. Os dois primeiros são figuras carimbadas nas partidas do São Paulo, normalmente saindo do banco de reservas. O volante, no caso, daria uma melhor saída de bola e possui mais semelhanças com Daniel Alves. Bueno, por sua vez, deixaria o time mais ofensivo, algo que pode ser um trunfo diante de uma equipe que deverá jogar mais fechada.

Já o Profeta conhece bem a posição e também pode contribuir com finalizações de fora da área. O experiente meio-campista, no entanto, vem sendo menos utilizado por Diniz. Além do trio, o técnico também pode optar por Rodrigo Nestor, jovem revelado nas categorias de base que vem ganhando algumas oportunidades com o comandante são-paulino.

Líder com 47 pontos, o São Paulo pode abrir sete de vantagem para o Atlético-MG e oito para o Flamengo, que é o terceiro colocado. Já no próximo final de semana, o Tricolor terá clássico contra o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena.