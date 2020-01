São Paulo perde por 1 a 0 em segundo jogo-treino da temporada

Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Juventus no segundo jogo treino da equipe na temporada, realizado no CT de Cotia, nesta quarta-feira (15).

No primeiro tempo do confronto, o time titular foi composto por: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Helinho, Pablo e Vitor Bueno. As equipes ficaram no empate em 0 a 0.

O gol do Juventus saiu no segundo tempo, quando Fernando Diniz trocou os 11 jogadores. A equipe da etapa final foi: Lucas Perri (depois Júnior), Igor Vinícius, Luan, Anderson Martins e Léo; Jucilei, Liziero e Shaylon (Brenner); Everton, Pato e Toró (Fabinho).

O Tricolor volta aos treinos na quinta-feira (16), no CT da Barra Funda. A estreia oficial na temporada será no dia 22 de janeiro, às 21h30, no Morumbi, diante do Água Santa pelo Campeonato Paulista.