São Paulo perdeu seis técnicos para seleções ao longo de sua história; veja retrospecto

Dorival Júnior foi o mais recente treinador a trocar a equipe paulista; dois deles levaram a Seleção Brasileira ao título

Reprodução/Instagram/@dorivaljroficial/@rchirisp Dorival Júnior aceitou o convite da CBF para treinar a Seleção Brasileira



A ida de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira pegou a equipe do São Paulo de surpresa, já que o time contava com o técnico para a temporada de 2024. Contudo, apesar do acontecimento inesperado, perder treinadores para as seleções é algo recorrente na história da equipe paulista. Durante sua história o tricolor já perdeu seis técnicos. O primeiro a dar início a essa sequência foi Joreca, que assumiu o clube em 1943 e depois foi convidado para treinar o Brasil em dois amistosos contra o Uruguai. Em seguida, ele retornou ao São Paulo e conquistou três títulos estaduais. Vicente Feola também deixou a equipe para ir comandar a seleção brasileira. Ele foi auxiliar de Flávio Costa na Copa do Mundo de 1950 e depois assumiu o cargo de treinador em 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. Feola continuou no São Paulo até 1966, mas não conseguiu levar o clube a mais títulos. Aymoré Moreira foi terceiro a trocar o time do Morumbi pelo Brasil. Ele substituiu Feola no comando do clube em 1962 e depois foi convidado para treinar a equipe nacional no Mundial do Chile, onde o Brasil conquistou seu segundo título mundial. No entanto, ao retornar para o São Paulo, Aymoré foi demitido por divergências com a diretoria.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na história mais recente, quem abandonou a equipe para treinar a seleção, mas dessa vez a do México, foi o colombiano Juan Carlos Osorio, técnico colombiano. Durante sua rápida passagem no clube, Osorio conquistou a torcida, mas deixou o time após cinco meses. Por fim, Edgardo Bauza foi contratado pelo São Paulo em 2015 com o objetivo de levar o clube de volta à Copa Libertadores. O time chegou até a semifinal da competição, mas foi eliminado pelo Atlético Nacional. Bauza deixou o São Paulo em agosto para assumir a seleção argentina, e o clube teve um desempenho abaixo do esperado no Brasileirão. Dois dias após a rescisão de Dorival Júnior, a equipe paulista segue em busca de um treinador, e, até o momento, alguns nomes já foram cotados e negativas também foram ouvidas. O São Paulo, que se representou no último sábado e neste ano disputa cinco competições: Campeonato Paulista, ele estreia no dia 20 de janeiro, Final da Supercopa do Brasil, onde enfrenta o Palmeira no dia 3 de fevereiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão.