São Paulo pode ter quase um time de desfalques contra o Avaí; veja provável escalação

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni terá problemas para montar o São Paulo contra o Avaí



Rogério Ceni terá problemas para montar o São Paulo contra o Avaí, em duelo marcado para começar as 19 horas (de Brasília) deste sábado, 4, na Ressacada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo uma “semana cheia” para treinar o Tricolor, o comandante não poderá contar com os machucados Andres Colorado, Nikão, Gabriel Sara e Talles – todos seguem entregues ao departamento médico. Além disso, o “Mito” não terá à disposição o meio-campista Igor Gomes e o lateral-direito Rafinha, que estão suspensos por acúmulo de cartões.

Ceni também não terá o zagueiro Robert Arboleda, que está servindo a seleção equatoriana nesta data Fifa de junho. Por fim, os jovens Beraldo e Caio foram convocados para os compromissos da seleção brasileira sub-20. Desta forma, um provável São Paulo para o jogo em Santa Catarina tem: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick (André Anderson) e Alisson; Luciano e Jonathan Calleri. Na quinta colocação do Brasileirão, o Tricolor soma 13 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras.