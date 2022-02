São Paulo pressiona, mas empata sem gols com a Inter de Limeira no Morumbi

Depois de primeiro tempo monótono, tricolor acertou a trave duas vezes no segundo tempo

BRUNO ESCOLASTICO / PHOTOPRESS / ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo teve que lutar contra retranca da Inter de Limeira



O São Paulo pressionou, mas não conseguiu sair do zero com a Inter de Limeira no Morumbi, em partida da sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, o São Paulo não teve tanto ímpeto e levou pouco perigo ao gol da Internacional, com dificuldades para finalizar. Na etapa final, o time tricolor aplicou uma pressão bem maior: Matheus Galdezani salvou chute de Calleri e Reinaldo e Eder acertaram a trave. O goleiro Rafael Pin ainda fez uma boa defesa em chute de Eder que desviou em Celsinho, garantindo a igualdade no placar. A torcida presente no estádio vaiou o time de Rogério Ceni. Com o resultado, o São Paulo segue em segundo lugar no grupo B com oito pontos, três a menos que o líder São Bernardo e à frente de Ferroviária e Novorizontino. Já a Inter é a lanterna do grupo A, liderado pelo Corinthians – a equipe de Limeira tem os mesmos sete pontos de Água Santa e Guarani, mas perde nos critérios de desempate.