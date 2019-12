São Paulo recebe sinalizações, mas recusa mais de R$ 67 milhões por Antony

Maurício Rummens/Estadão Conteúdo Antony tem 19 anos e é o jogador são-paulino mais valorizado no mercado



O São Paulo recebeu sinalizações de propostas do Borussia Dortmund e do Red Bull Leipzig, da Alemanha, pelo atacante Antony, mas disse “não”. Os dois clubes, e mais um terceiro cujo nome não foi revelado, mostraram-se dispostos a pagar 15 milhões de euros (R$ 67,6 milhões) pelo jovem de 19 anos e ouviram uma resposta negativa por parte da diretoria tricolor. A informação foi veiculada nesta quinta-feira pelo site Globoesporte.com.

O São Paulo recusou vender Antony por acreditar que as equipes europeias estão se aproveitando das dificuldades financeiras do clube para oferecer valores abaixo do que o jogador vale.

O Tricolor acha que, em janeiro, quando a janela de transferências se abrir na Europa, propostas maiores virão – e, mesmo que elas não venham, há a convicção de que haverá times dispostos a pagar ao menos os mesmos 15 milhões de euros sinalizados atualmente.

Com déficit de R$ 180 milhões no orçamento, o São Paulo projetou receber R$ 80 milhões até o dia 31 de dezembro (terça-feira), mas, ainda assim, crê que negociar Antony neste momento pelos valores tratados é pouco inteligente – no meio do ano, por exemplo, o Tricolor disse ter recusado uma proposta de 20 milhões de euros do Manchester City pelo atacante.

Assim, o futuro do jogador, considerado o mais valorizado do elenco são-paulino no mercado, deve ser definido apenas em 2020.