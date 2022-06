São Paulo recusa proposta por Welington e tenta renovar contrato de lateral

De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o jovem de 21 anos está em alta no mercado da bola e também recebeu sondagens do futebol holandês

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Welington, do São Paulo, comemora gol marcado contra o Corinthians



O São Paulo tratou de recusar uma proposta de um time dinamarquês pelo lateral-esquerdo Welington. De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o jovem de 21 anos está em alta no mercado da bola e também recebeu sondagens do futebol holandês. A ideia do Tricolor, no entanto, é prorrogar o contrato do ala para valorizar ainda mais o jogador, um dos “queridinhos” do treinador Rogério Ceni. Atualmente, o vínculo do atleta com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024.

Mesmo vivendo uma grave crise financeira, o São Paulo tenta não promover um “desmanche” nesta temporada, negociando atletas apenas por valores considerados “aceitáveis”. Recentemente, em entrevista coletiva, Ceni disse que 10 milhões de dólares é um bom valor para vender os jovens são-paulinos. “Se não for para vender por mais de 10 milhões de euros, não venda nenhum jogador. Entendo a necessidade de venda, mas então vamos estudar no mercado um jogador que venha para repor. Temos jovens muito importantes que não poderíamos perder. No final do ano é outra história, tem como fazer um novo time”, comentou o técnico, no dia 22 de maio.