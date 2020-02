São Paulo reintegra Tréllez e se reapresenta com joia das categorias de base

Reprodução/São PauloFC Tréllez e Rodrigo Nestor são jogadores do São Paulo FC



O São Paulo se reapresentou com novidades na manhã desta quarta-feira (5). Dois dias depois do empate diante do Novorizontino, o Tricolor anunciou que o atacante Santiago Tréllez foi reintegrado ao elenco e fará parte do grupo de jogadores comandados por Fernando Diniz no restante da temporada 2020.

Emprestado ao Internacional na temporada passada, Tréllez retornou ao clube do Morumbi, mas não estava dentro dos planos do treinador neste começo de ano. Após não receber propostas interessantes na janela de transferências, o atacante e o próprio São Paulo decidiram pela permanência do jogador, que fará o seu primeiro treinamento com o elenco principal hoje.

Tréllez será uma alternativa para o comando de ataque, que tem Pablo, Alexandre Pato e Brenner como concorrentes. O atacante, no entanto, possui características diferentes dos companheiros e irá preencher uma lacuna deixada após a saída de Raniel para o Santos.

Além do retorno do centroavante, o São Paulo também informou que Rodrigo Nestor, promessa das categorias de base, fará parte do elenco principal a partir desta quarta-feira.

Conhecido por sua ótima visão de jogo e habilidade acima da média, Nestor é meio-campista e pode ser utilizado como armador ou volante.

O próximo compromisso do São Paulo está marcado para o domingo (9), quando o time visita o Santo André, no Bruno José Daniel, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.