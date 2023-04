São Paulo renova com meio-campista Pablo Maia até o fim de 2027

Formado em Cotia, o volante está no clube desde os 15 anos e subiu para o time principal em janeiro do ano passado

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Maia renovou com o São Paulo até o fim de 2027



O São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 28, que renovou o contrato de Pablo Maia até o fim de 2027 – o vínculo anterior era válido somente até o dezembro do ano que vem. Formado em Cotia, o volante está no clube desde os 15 anos e subiu para o time principal em janeiro do ano passado. Ao todo, o jovem de 21 anos soma 75 jogos com a equipe de cima, contribuindo com três gols e uma assistência no período. Recentemente, o técnico Dorival Júnior elogiou o garoto e disse que pretende utilizá-lo mais adiantado, explorando suas qualidades com a bola no pé. Ao site do Tricolor, Maia comemorou o acerto e agradeceu o carinho da torcida. “É uma felicidade enorme poder renovar com o São Paulo. Estou no clube desde os 15 anos e quero seguir com o meu trabalho para retribuir o incentivo do torcedor”, declarou. A diretoria são-paulina, desta forma, se protege do assédio de outros time e evita perder a promessa de graça, como nos casos de Igor Gomes e Luizão. Após estender os contratos de Rodrigo Nestor e Maia, os dirigentes seguem tentando entrar em acordo com Luan.