São Paulo renova com o zagueiro Diego Costa até dezembro de 2024

Anúncio foi feito na manhã deste sábado, após o treino do clube para a partida contra o Fortaleza na Arena Castelão, que acontece neste domingo

Rubens Chiri/Saopaulofc.net Zagueiro Diego Costa renovou contrato com o São Paulo até dezembro de 2024



O São Paulo anunciou neste sábado, 7, a renovação do contrato com o zagueiro Diego Costa até 31 de dezembro de 2024. O contrato anterior valia até o dia 30 de abril de 2023. A assinatura ocorreu após o treino do clube paulista no CT da Barra Funda para a partida contra o Fortaleza, que ocorre neste domingo, 8, na Arena Castelão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. “Em mais um importante trabalho do departamento de futebol, conseguimos renovar o contrato do Diego Costa, jovem talentoso e muito promissor. Desta maneira, vamos contar mais tempo com esse importante valor oriundo das nossas categorias de base”, afirmou o Presidente Julio Casares ao site oficial do clube. Diego Costa é jogador do São Paulo desde 2015 e chegou ao clube com 15 anos. Foi campeão da Copinha em 2019 e depois foi promovido ao elenco principal. No profissional, foram 69 jogos, três gols e o título do Campeonato Paulista de 2021.