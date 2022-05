São Paulo se aproxima de acerto com Luizão para renovação de contrato

De acordo com informações obtidas pelo jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a diretoria são-paulina está em negociações avançados com o defensor

Reprodução/Twitter/@SaoPauloFC Luizão está perto de renovar com o São Paulo



O São Paulo deve anunciar ainda nesta semana a renovação de contrato do zagueiro Luizão. De acordo com informações obtidas pelo jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a diretoria são-paulina está em negociações avançados com o defensor. Formado nas categorias de base do Tricolor, o jovem de 20 anos foi um dos destaques do time que disputou a Copinha deste ano e já recebeu duas oportunidades na equipe profissional – ambas pela Copa Sul-Americana. Elogiado publicamente por Rogério Ceni, o garoto deve prorrogar seu vínculo com o São Paulo, que atualmente é válido até 31 de janeiro de 2023.