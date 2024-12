São Paulo se despede de Rafinha e encaminha vendas de Wellington Rato, Rodrigo Nestor e Michel Araújo

Diante de um orçamento restrito, o presidente Julio Casares está focado em vendas que podem gerar até R$ 60 milhões para o clube; lateral deve ir para o Coritiba

O São Paulo está em processo de reformulação de seu elenco para a temporada de 2025, após um ano misto em termos de desempenho. O clube, que conquistou a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024, enfrenta desafios nas competições atuais. A saída do técnico Dorival Júnior, que assumiu a seleção brasileira, e a breve passagem de Tiago Carpini, que não obteve resultados positivos, marcaram a trajetória recente do time.

Luis Zubeldía foi o novo treinador, mas a insatisfação da torcida com os resultados levou a uma nova reavaliação da equipe. Além disso, o departamento médico se tornou uma preocupação, com lesões afetando jogadores-chave ao longo da temporada. Diante de um orçamento restrito, o presidente Julio Casares está focado em vendas que podem gerar até R$ 60 milhões para o clube.

Entre as transferências, Wellington Rato, que teve pouco tempo em campo devido a problemas físicos, está a caminho do Vitória, o que deve render R$ 5 milhões ao São Paulo. Rodrigo Nestor, que teve destaque na Copa do Brasil, está prestes a ser emprestado ao Bahia por R$ 9,4 milhões, com a possibilidade de mais R$ 30 milhões dependendo do cumprimento de metas.

Michel Araújo também se transferiu para o Bahia, com um valor de 2,5 milhões de euros. Igor Liziero está em negociações com o Sport, enquanto o capitão Rafinha anunciou sua saída, com destino provável ao Coritiba. Além disso, o lateral Welington e o atacante Juan também estão de saída, com destino ao Southampton, o que indica uma reestruturação significativa no elenco tricolor.

