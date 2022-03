São Paulo tem desfalque de última hora para duelo importante da Copa do Brasil

O Tricolor tem jogo diante do Manaus, marcado para esta quarta-feira, 15, no Morumbi, pela segunda fase da competição nacional

Reprodução/São Paulo FC Ceni comandando atividade no São Paulo ao lado de Rigoni



O São Paulo não poderá contar com Tiago Volpi na partida diante do Manaus, marcado para esta quarta-feira, 15, no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. No treinamento desta terça, o goleiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, precisando deixar a atividade e ser encaminhado ao Departamento Médico. Apesar de ter defendido a meta são-paulina nos clássicos contra Corinthians e Palmeiras, o arqueiro voltou a ocupar o banco de reservas no último jogo, na vitória diante do Mirassol – Jandrei se recuperou da Covid-19 e retornou ao posto de titular.

Rogério Ceni também não poderá contar com outros jogadores, como Gabriel Sara e Gabriel Neves, que estão no Reffis, em recuperação de lesões. O lateral-direito Igor Vinícius, por sua vez, está em processo de transição física no gramado e também não deve ser relacionado para o duelo com o Manaus. Quem deve ficar à disposição do treinador são Diego Costa, Alisson e Jonathan Calleri, que perderam o último jogo no Paulista por problemas físicos. Nesta fase da Copa do Brasil, ninguém tem a vantagem – assim, caso a partida acabe empatada, a vaga será disputada nos pênaltis.