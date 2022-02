São Paulo terá novidade contra o RB Bragantino; veja provável escalação 

Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Paulista, o Tricolor, comandado por Rogério Ceni, terá um retorno de peso

Reprodução/São Paulo FC Rogério Ceni orientando Rigoni em treino do São Paulo



O São Paulo segue em busca de sua primeira vitória no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), diante do RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Para o duelo válido pela terceira rodada, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno de Robert Arboleda, que estava servindo a seleção do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Apesar de voltar à capital paulista somente na noite desta quarta, o zagueiro está descansado, já que não entrou em campo no empate contra o Peru, em Lima.

Assim, Arboleda deverá participar do “treino de ativação” do São Paulo, marcado para as 12h30 (de Brasília) de amanhã, antes da viagem para o interior do Estado. Quem ainda segue como baixa no Tricolor é a dupla Luciano e Luan, que segue em recuperação no departamento médico. Desta forma, o provável time para enfrentar o RB Bragantino tem: Tiago Volpi, Rafinha (Igor Vinicius), Miranda, Arboleda e Reinaldo; Gabriel (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara, Nikão, Patrick (Igor Gomes); Alisson e Calleri. Com apenas um ponto, o São Paulo é o terceiro colocado do Grupo B.