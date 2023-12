São Paulo usa anúncio de renovação de contrato com Wellington Rato para provocar o Corinthians

Tricolor prorrogou vínculo do meio-campista de 31 anos e brincou com o rival nas redes sociais

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Wellington Rato comemora vitória do São Paulo sobre o Palmeiras



O São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 7, a prorrogação do contrato de Wellington Rato até o fim de 2026 – o vínculo anterior era válido até dezembro de 2025. Através das redes sociais, o Tricolor tratou de provocar o Corinthians no anúncio. “O Rato cortou para esquerda e assinou a renovação”. A frase faz referência ao lindo gol anotado pelo meio-campista na vitória sobre o Timão, no Morumbi, em jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. “Estou muito feliz com esta renovação. Jogar no São Paulo é a realização de um sonho, como falei na minha chegada ao clube. Este foi o ano da minha afirmação, e fomos coroados com o título. E que 2024 seja ainda melhor para nós e para a nossa torcida”, declarou o atleta de 31 anos. Contratado no início desta temporada, o meia soma 64 partidas, com cinco gols e nove assistências – ele foi o principal garçom do time em 2023.