São Paulo vence Águia de Marabá sem dificuldades e avança na Copa do Brasil

Tricolor bateu time do para por 2 a 0; resultado só não foi maior porque o goleiro Axel Lopes foi decisivo em várias oportunidades

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre São Paulo x Águia de Marabá, válida pela partida de volta, da terceira fase da Copa do Brasi



O São Paulo venceu sem dificuldades o Águia de Marabá no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição. Lucas e Erick marcaram os dois gols que deram a vitória para o tricolor e manteve a boa fase da equipe sobre o comando do argentino Luis Zubeldía. São nove jogos sem perder, sendo 7 vitórias e dois empates. No jogo de ida, o tricolor já tinha levado a melhor e um empate garantia o time na próxima fase, contudo, o São Paulo não quis depender do resultado feito no Pará e foi para cima. No começo do jogo, o Águia até prendeu a equipe paulista, mas quando o tricolor encontrou o caminho para o gol, não foi possível parar. O jogo só não foi uma goleada porque o goleiro do time do norte do Brasil, Axel Lopes, fez boas defesas, sendo duas delas em cima da linha ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava zero a zero.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As primeiras oportunidades do São Paulo vieram com André Silva, mas o jogador parou todas às vezes no goleiro Axel Lopes. Aos 18 minutos, quando o tricolor parecia que iria abrir o placar, Axel defendeu o chute de André e na sequência, em cima da linha, a cabeçada. O VAR chegou a entrar em ação para analisar se a bola tinha entrado ou não, mas foi confirmado que ela não tinha entrado totalmente. O primeiro gol tricolor saiu dos pés de Lucas, que foi titular hoje pela primeira vez desde que voltou de lesão. Erick foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O ídolo tricolor foi para cobrança e marcou. Ainda no primeiro tempo, Ferraresi roubou a bola no meio do campo e levou até encontrar Erick dentro da área, que cabeceou para o gol e fez o segundo do São Paulo.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo teve uma bola chance logo no começo com Galoppo, mas o jogado, de frente para o gol e com o goleiro no chão, jogou a bola por cima do gol, e perdeu a chance de fazer o que seria o terceiro do tricolor. O São Paulo seguiu superior no jogo apesar de ter tirado o pé do acelerador. No final do jogo, o tricolor conseguiu marcar o terceiro gol com Juan, mas o juiz pegou uma falta no começo da jogada e o gol foi anulado. O gol, contudo, não fez falta para os atuais campeões da Copa do Brasil se garantirem próxima fase da competição. Com a paralisação do Brasileirão, o São Paulo volta a jogar agora na próxima quarta-feira (25) contra o Talleres, pela Libertadores. O jogo vale o primeiro lugar do Grupo B.